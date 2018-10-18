Футболиста «Барселоны» заподозрили в связях с исламистами

Хавбек футбольного клуба «Барселона» Арда Туран, выступающий на правах аренды за «Истанбул», подозревается турецкой прокуратурой в связях с исламистами. Об этом сообщает Marca.

31-летний полузащитник стал фигурантом расследования. Прокуратора полагает, что Туран поддерживал связь с Фетхуллахом Гюленом, общественным деятелем, причастным к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году.

В связи с этим начались расследования в отношении и других турецких футболистов. Под подозрение попали бывшие игроки национальной сборной Эмре Белезоглу, Окан Бурук и Бюлент Коркмаз.

У Турана уже есть проблемы с законом: футболист избил певца Беркая Шахина в одном из ночных клубов, а также приставал к супруге певца. Его обвинили сразу по нескольким статьям: сексуальное домогательство, намеренное нанесение травм и незаконное владение огнестрельным оружием. Прокуратура затребовала для Турана 12 лет тюрьмы.

Туран провел 11 встреч в Турецкой Суперлиге. На его счету два гола и одна голевая передача.

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