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Аргентина объявила трехдневный траур из-за смерти Марадоны

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Диего Марадона
Диего Марадона
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в связи с кончиной экс-футболиста сборной страны Диего Марадоны. Об этом пишет Reuters.

О гибели экс-футболиста сообщалось ранее в среду, 25 ноября. Адвокат Марадоны рассказал, что тот умер от сердечного приступа.

В начале ноября Марадона был госпитализирован. Окружение бывшего спортсмена опровергало слухи о коронавирусе. Отмечалось, что специалист страдал от депрессии.

С сентября 2019-го Марадона работал в Аргентине. Он возглавил «Химнасия и Эсгрима», представителя элитного дивизиона чемпионата страны. Несмотря на неудачный сезон-2019/2020 контракт с тренером был продлен.

До этого Марадона работал в Мексике, где руководил «Дорадос». Также в послужном списке специалиста — руководство сборной Аргентины. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.

Предыстория: Умер Диего Марадона
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