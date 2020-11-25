Аргентина объявила трехдневный траур из-за смерти Марадоны

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в связи с кончиной экс-футболиста сборной страны Диего Марадоны. Об этом пишет Reuters.

О гибели экс-футболиста сообщалось ранее в среду, 25 ноября. Адвокат Марадоны рассказал, что тот умер от сердечного приступа.

В начале ноября Марадона был госпитализирован. Окружение бывшего спортсмена опровергало слухи о коронавирусе. Отмечалось, что специалист страдал от депрессии.

С сентября 2019-го Марадона работал в Аргентине. Он возглавил «Химнасия и Эсгрима», представителя элитного дивизиона чемпионата страны. Несмотря на неудачный сезон-2019/2020 контракт с тренером был продлен.

До этого Марадона работал в Мексике, где руководил «Дорадос». Также в послужном списке специалиста — руководство сборной Аргентины. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.