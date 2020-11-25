Роналду прокомментировал смерть Марадоны

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал смерть бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Пост доступен в Twitter-аккаунте португальца.

«Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир — с гением. Он был одним из лучших. Волшебником, не знавшим себе равных. Он покинул нас слишком скоро, но его наследие по-прежнему с нами. Ты оставил пустоту, которую не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя не забудут никогда», — написал 35-летний форвард.

Ранее на смерть отреагировал трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле. Соперник Марадоны по четвертьфиналу чемпионата мира-1986 Гари Линекер также посвятил пост кончине аргентинца. Однако слова англичанина были поняты неоднозначно.

О смерти Марадоны стало известно ранее 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.