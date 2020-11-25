Бывшего футболиста «Барселоны» обвинили в неуважении к смерти Марадоны

Бывший футболист сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Пост доступен в Twitter-аккаунте Линекера.

«В Аргентине сообщили о смерти Марадоны. Это лучший игрок моего поколения, да и, возможно, во всей истории футбола. Надеюсь, что после непростой, но яркой жизни Диего обретет покой в руках бога», — написал экс-футболист.

Слова англичанина вызвали неоднозначную реакцию у пользователей сети. Испанский журналист Эдуардо Монсанто обвинил Линекера в неуважении к умершему. «Тебе не идет быть подонком», — написал он в ответ бывшему игроку сине-гранатовых. На недоумение Линекера подобной реакцией ответили другие пользователи. В посте британца можно усмотреть черный юмор, так как завершается фраза Линекера выражением «рука бога» — отсылка к голу Марадоны в ворота сборной Англии, который аргентинец забил с нарушением правил, отправив снаряд в сетку рукой.

Примечательно, что в том четвертьфинальном матче чемпионата мира, завершившегося победой аргентинцев со счетом 2:1, также играл и Линекер. Он стал автором единственного гола англичан. Оба игрока известны по выступлениям за «Барселону».

Марадона скончался в возрасте 60 лет в Аргентине. У экс-игрока сборной и чемпиона мира-1986 случился сердечный приступ.