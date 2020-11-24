Нурмагомедов намекнул на возвращение в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов намекнул на возвращение в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Соответствующий пост доступен в его Instagram.

«Скоро увидимся», — написал Нурмагомедов под фото, на котором запечатлены он и глава UFC Дэйна Уайт.

При этом 19 ноября Нурмагомедов рассказал, что намерен получить высшее образование в РЭУ имени Плеханова, где учится на заочном отделении, а также серьезно заняться сельским хозяйством. Он отметил, что не планирует возвращаться в спорт, так как у него пропал соревновательный интерес.

18 ноября стало известно, что Уайт рассчитывает на возвращение россиянина к выступлениям. Он заверил, что поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, который пройдет в январе 2021 года, не станет титульным. Уайт предположил, что пояс будет защищать россиянин.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он в третий раз защитил титул, победив американца Джастина Гейджи, после чего объявил об уходе из спорта. На его счету 29 побед в 29 поединках в ММА. Он возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC.