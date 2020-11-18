Дядя Нурмагомедова объяснил желание вернуть бойца в спорт

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, высказался о решении спортсмена завершить карьеру. Его слова приводит Sport24.

Нурмагомедов заявил, что был единственным человеком, всегда выступавшим против ухода племянника из спорта. «Хабиб еще может драться. Хочу, чтобы он провел бой, и не один, потому что я профессиональный спортсмен и бывший тренер», — объяснил он желание вернуть бойца в октагон.

Ранее 18 ноября президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт понадеялся на возвращение Нурмагомедова. Он заявил, что ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье не получат титульный бой в легком весе, а россиянин наверняка будет защищать пояс.

17 ноября завершение Нурмагомедовым карьеры прокомментировал Федор Емельяненко. Он заметил, что спортсмен всегда чувствует правильный момент для ухода из спорта.

24 октября Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи и в третий раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя он объявил о завершении карьеры, объяснив это решение необходимостью больше времени проводить с матерью после смерти отца.