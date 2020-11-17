Федор Емельяненко прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Об этом сообщает РИА Новости.

«Спортсмен чувствует, когда заканчивать — по состоянию здоровья, по обещанию родным и близким или чему-то другому», — сказал Емельяненко.

24 октября Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после того, как одержал победу над американцем Джастином Гейджи и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа стала для не знающего поражений россиянина 29-й в карьере.

Федор Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. В активе 43-летнего россиянина 39 побед при шести поражениях. В 2012 году он объявил об уходе из спорта, но в июле 2015-го возобновил карьеру.