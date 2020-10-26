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Александр Емельяненко засомневался в уходе Нурмагомедова и сравнил его с братом

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Фото: @alexemelyanenko

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко засомневался в уходе из спорта чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Vseprosport.

По мнению Емельяненко, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры сгоряча. «Хотя бы дотянуть до 30 боев, еще раз отстоять титул. Мне кажется, он очень рано заявил об уходе. Может, не уйдет и еще подерется», — посчитал спортсмен.

Он также сравнил Нурмагомедова с братом, Федором Емельяненко. «Очень многие бойцы уходили из спорта и возвращались. Даже Федор заявлял, что больше не будет выступать, но все равно потом дрался», — подчеркнул боец.

24 октября Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после того, как одержал победу над американцем Джастином Гейджи и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа стала для не знающего поражений россиянина 29-й в карьере.

Федор Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. В активе 43-летнего россиянина 39 побед при шести поражениях. В 2012 году он объявил об уходе из спорта, но в июле 2015-го возобновил карьеру.

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