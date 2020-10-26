Тренер Гейджи рассказал об отношении к Нурмагомедову после боя

Тренер американского бойца смешанного стиля (ММА) Джастина Гейджи Тревор Уитман рассказал об отношении к россиянину Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит Sport24.

«Когда поединок кончился, я не испытывал ничего, кроме уважения к Хабибу. Это честь — встретиться с кем-то его уровня», — заявил Уитман.

Специалист отметил, что после первого раунда боя надеялся на победу Гейджи. «Джастин попадал хорошие лоу-кики в первом раунде, они были суперэффективными», — подчеркнул он. Уитман добавил, что нужно учитывать высокий уровень противостояния, где каждая ошибка может стоить дорого.

25 октября Гейджи прокомментировал поединок и нашел плюс в поражении от Нурмагомедова. Он отметил, что проиграть удушающим приемом значит не иметь проблем со здоровьем.

24 октября Нурмагомедов одержал победу над Гейджи и удержал пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После поединка он объявил о завершении карьеры и попросил руководство промоушена дать ему первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.