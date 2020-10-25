Гейджи нашел плюс в поражении от Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи нашел плюс в поражении от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Лучшее в поражении удушающим приемом — нет никаких последствия для здоровья. Особенно долгосрочных. Я всегда думаю об этом», — заявил американец. Он добавил, что это важно, так как бои для него — основной способ заработать на жизнь.

24 октября Нурмагомедов одержал победу над Гейджи и удержал пояс чемпиона UFC в легком весе. После поединка он объявил о завершении карьеры и попросил руководство промоушена дать ему первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

Позднее появилось видео боя. Россиянин — непобежденный боец, на его счету серия из 29 побед. Гейджи провел 25 поединков в ММА, выиграл в 22-х, проиграл в трех.