Макгрегор назвал выступление Гейджи в бою с Нурмагомедовым позором и удалил пост

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в своем Twitter назвал позором выступление американца Джастина Гэейджи в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен высказался в своем Twitter, а затем удалил пост. Ирландец отметил, что ему было стыдно смотреть на борьбу Гейджи, который не смог скрыть своего страха.

Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе 24 октября. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.