Подсчитан гонорар Нурмагомедова за бой с Гейджи

Подсчитан гонорар российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова за бой с американцем Джастином Гейджи. Данные приводит Sportekz.

По информации издания, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заплатило Нурмагомедову три миллиона долларов, размер гонорара не зависел от результата поединка. Победа во втором раунде принесла российскому бойцу еще 90 тысяч долларов. В рублевом эквиваленте спортсмен заработал около 230 миллионов. Отмечается, что сумма не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций.

Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе 24 октября. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.