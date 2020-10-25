Лучший боец UFC раскритиковал Нурмагомедова после победы над Гейджи

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс в Twitter раскритиковал россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы над американцем Джастином Гейджи.

Джонс посчитал несправедливым желание Нурмагомедова стать первым в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Я завоевал 15 титулов чемпиона мира, а он — только четыре. Нельзя, чтобы меня опередил в рейтинге тот, кто лишь трижды защитил пояс. Люди хотят, чтобы я дал ему насладиться моментом. Но тем самым принижается ценность моей тяжелой работы», — заявил лучший боец UFC.

Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе 24 октября. Поединок завершился во втором раунде после того, как россиянин «задушил» соперника. После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта и попросил руководство UFC поставить его на первое место в обновленном рейтинге бойцов.

Россиянин — непобежденный боец, на его счету серия из 29 побед. Он занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Лидирует Джонс.