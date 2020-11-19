Нурмагомедов рассказал о планах на ближайшее будущее

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов на встрече с молодежью в Дербенте рассказал о планах на ближайшее будущее. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен намерен получить высшее образование в РЭУ имени Плеханова, где учится на заочном отделении, а также серьезно заняться сельским хозяйством. Он также отметил, что не планирует возвращаться в спорт, так как у него пропал соревновательный интерес.

18 ноября 32-летний спортсмен анонсировал запуск нового мобильного оператора. Нурмагомедов подчеркнул, что первое время в зоне покрытия будут лишь Москва и Московская область.

Ранее в тот же день стало известно, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассчитывает на возвращение Нурмагомедова к выступлениям. Он заверил, что поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье не станет титульным, так как надеется, что пояс будет защищать россиянин.

Нурмагомедов объявил об уходе из спорта после победы над Джастином Гейджи. Он в третий раз защитил титул чемпиона UFC, доведя количество побед за карьеру до 29.