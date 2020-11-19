Олейник назвал главных претендентов на титул Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал главных претендентов на титул чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Sport24.

Олейник посчитал, что ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье должны драться за чемпионский пояс. «Если Хабиб оставил спорт, то они должны бороться за титул. Я за правду, а не хайпожорство. Есть рейтинг бойцов. Если Хабиб вернется, то есть чемпион, который должен драться с первыми двумя-тремя номерами», — заявил спортсмен.

18 ноября глава UFC Дэйна Уайт заявил, что рассчитывает на возвращение Нурмагомедова к выступлениям. Он заверил, что поединок между Макгрегором и Порье не станет титульным, так как надеется, что пояс будет защищать россиянин.

Нурмагомедов объявил об уходе из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи. Он в третий раз защитил титул чемпиона UFC, доведя количество побед за карьеру до 29.

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