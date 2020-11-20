Глава UFC назвал возможных соперников Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что рассчитывает на возвращение в спорт россиянина Хабиба Нурмагомедова и даже назвал его возможных соперников. Слова функционера приводит TMZ.

Уайт убежден, что 32-летний Нурмагомедов возобновит выступления в смешанных единоборствах. «Он вернется именно из-за своего отца. Мечтой Абдулманапа был рекорд сына в 30 побед», — отмечает американец.

Глава UFC заявил, что для определения возможного соперника для россиянина необходимо провести два поединка. Помимо схватки между Конором Макгрегором и Дастином Порье, Уайт также заинтересован в противостоянии Тони Фергюсона и Майкла Чендлера. Последний — экс-чемпион Bellator, который присоединился к UFC и являлся запасным бойцом на поединок Нурмагомедова и Джастина Гейджи.

18 ноября Уайт отметил, что бой Порье и Макгрегора не станет титульным. Тогда же глава UFC выразил надежду на возвращение Нурмагомедова.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он в третий раз защитил титул, победив Гейджи, и объявил об уходе из спорта. Россиянин прекратил выступления в статусе непобежденного бойца. На его счету 29 побед.