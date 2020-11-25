Брат Нурмагомедова подерется перед Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 23 января. Об этом сообщает MMA Junkie.

Дебют Нурмагомедова неоднократно откладывался. Его поединок с другим новичком промоушена Сергеем Морозовым состоится в рамках ивента UFC 257, который возглавит бой американца Дастина Порье и ирландца Конора Макгрегора.

Таким образом двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подерется перед Макгрегором. Его первый поединок в организации срывался трижды. В частности, Нурмагомедов должен был драться на одном турнире с братом на UFC 249. Однако россиянину пришлось сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.

31 января стало известно, что Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC. На его счету 12 побед и ни одного поражения. Он уже выступал в США — спортсмен дрался в рамках Professional Fighting League. Как и его двоюродный брат Хабиб, он тренируется в American Kickboxing Academy в Калифорнии под руководством Хавьера Мендеса.