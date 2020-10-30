Стало известно о состоянии госпитализированного брата Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был выписан из больницы в Дубае. О состоянии спортсмена сообщает ТАСС.

В команде бойца рассказали, что Нурмагомедов выздоровел и вернулся в Россию. «Он ждет возможности дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC)», — заявили представители спортсмена.

О госпитализации Нурмагомедова стало известно 18 октября. Сообщалось, что 24-летний спортсмен попал в больницу с сильным гриппом, температурой и рвотой. Из-за болезни сорвался дебютный бой Нурмагомедова в UFC против казахстанца Сергея Морозова.

На счету Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения. В США спортсмен дрался в рамках Professional Fighting League. Как и его двоюродный брат Хабиб, он тренируется в American Kickboxing Academy в Калифорнии под руководством Хавьера Мендеса.