В сети появилось видео игры Нурмагомедова в футбол

В сети появилось видео игры российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в футбол. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

32-летний Нурмагомедов провел товарищеский матч с друзьями и знаменитостями. В частности, в двусторонке принял участие бывший футболист мадридского «Реала» и итальянского «Милана» голландец Кларенс Зеедорф. Видео демонстрирует рывок Нурмагомедова по флангу. После этого следуют кадры, где российский боец в шутку борется с Зеедорфом.

🔥 Khabib Nurmagomedov has the burst of pace to beat the full-back 👀



Then went for the single leg on Clarence Seedorf 😅 pic.twitter.com/0mcduW2V9C — UFC on BT Sport (@btsportufc) January 11, 2021

8 января Нурмагомедов поделился фото с голландским ветераном, отметив, что встретился с любимым футболистом своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Осенью 2020-го Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Он известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин завершил выступления в статусе чемпиона организации.