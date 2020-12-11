Нурмагомедов показал «один из самых тяжелых моментов» перед боем с Гейджи

Фото опубликовано @khabib_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился отрывком из видео о подготовке к поединку с Джастином Гейджи. Ролик опубликован в Instagram спортсмена.

На видео 32-летний Нурмагомедов изможден. Спортсмен проходит этап сгонки веса перед боем с американцем. В описании к ролику сказано, что данный момент является одним из самых тяжелых перед поединком с Гейджи.

Нурмагомедов досрочно завершил схватку с Гейджи и удержал пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен добился 29-й победы в карьере и заявил об уходе из MMA.