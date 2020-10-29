Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов попал в ролик известных пранкеров NELKboys. Видео доступно в YouTube-канале коллектива.

Ролик был снят в Абу-Даби и за сутки набрал больше трех миллионов просмотров. Блогеры из NELK пообщались не только с 32-летним россиянином, но и с его соперником по Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) Джастином Гейджи.

У Нурмагомедова взяли шуточное интервью. Один из героев выпуска спросил чемпиона UFC совета. Молодой человек признался, что хочет освоить единоборства после того, как узнал, что его девушка изменила ему с американским бойцом Хорхе Масвидалем.

«Сколько тебе лет? 26? Слишком поздно. Тебе надо собаку завести. С собакой у тебя будет шанс против Хорхе», — посоветовал ему Нурмагомедов.

24 октября Нурмагомедов победил Гейджи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин заявил о своем решении завершить карьеру.