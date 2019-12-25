Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2:6
2:3, 0:3, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
КХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Москва
Live
0 : 1
2-й период
Динамо М
Москва
КХЛ - регулярный чемпионат
Челси
Лондон
Завтра
Начало в 18:00 (МСК)
Саутгемптон
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига • 19-й тур
Лестер Сити
Лестер
Завтра
Начало в 23:00 (МСК)
Ливерпуль
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 19-й тур
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
27 декабря
Начало в 22:45 (МСК)
Манчестер Сити
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 19-й тур
Последние новости
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
«Tesla» на базе ВАЗа оценили в 666 666 рублей
Нотр-Даму предрекли разрушение с вероятностью в 50 процентов
В Грузии погибли пять сорвавшихся в пропасть школьников
Актер из «Ведьмака» рассказал об изнурительной диете ради обнаженных сцен
В США сравнили АК-47 и М-16
Российский боец MMA назвал отсутствие американской визы концом карьеры
Мошенник попытался отобрать квартиру ветерана в Москве
Найден способ разогнать компьютеры до «скорости света»
Россия поставила рекордный объем нефти в Китай
Новости партнеров

Нурмагомедов сыграл в футбол с безногим мальчиком

Перейти в «Мою Ленту»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сыграл в футбол с 11-летним Али Турганбековым, родившимся без ног. Видео появилось в Instagram-аккаунте мальчика.

Нурмагомедов встретился с Турганбековым во время посещения Казахстана. После игры в футбол мальчик подарил бойцу мяч с автографами футболистов французского ПСЖ, а спортсмен преподнес казахстанцу iPhone.

Ранее 25 декабря издание MMA Fighting поставило Нурмагомедова на второе место в рейтинге лучших бойцов смешанного стиля в период с 2010 по 2019 год. Россиянин уступает только американцу Джон Джонсу, который удерживает чемпионский титул в полутяжелой весовой категории.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 18 апреля россиянину предстоит третья защита титула. Его соперником станет американец Тони Фергюсон.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нурмагомедова вновь отказались считать лучшим бойцом десятилетия
Боец UFC захотел побить друга Нурмагомедова на глазах у россиянина
Нурмагомедов исполнил мечту российского подростка
Другие материалы рубрики
Спорт00:0324 декабря

Месть бывших

«Челси» наказал своего прежнего наставника Моуринью, а «Сити» разобрался с «Лестером» — главное в туре АПЛ
18:15Сегодня

Будущее российских фигуристок посчитали безнадежным

17:33Сегодня

Жена Шумахера обратилась к болельщикам

16:46Сегодня

Российское правительство даст чемпионам мира больше денег

Спорт00:0223 декабря
Александра Трусова

«Им аплодирует весь мир»

Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
15:40Сегодня

Судья рассказал о «спасении мозга» бойца ММА

14:28Сегодня

Нурмагомедова вновь отказались считать лучшим бойцом десятилетия

13:22Сегодня

Соперник Емельяненко набрал 11 килограммов мышц перед боем

Спорт00:0221 декабря
Виктор Нечаев (номер 10)

«Я сжег советский паспорт»

Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
11:34Сегодня

Овечкин вручил Трампу подарок

09:38Сегодня

Нурмагомедов указал на виновных в отстранении России от соревнований

07:47Сегодня

Российский футболист продолжил спор о Сталине и заявил о его победе в войне

Россия
В российском городе торжественно открыли лифт
«Родня мужа пригрозила закопать»
Как женщины на Кавказе пытаются вернуть похищенных детей и терпят унижения
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Никита Медведев и его мама«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»
Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
Аушев назвал самую яркую ошибку СССР в Афганской войне
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Младенческая смертность рекордно снизилась за всю историю России
Все материалы
Мир
Нотр-Даму предрекли разрушение с вероятностью в 50 процентов
FILE - In this file photo dated Thursday, Oct. 4, 2001, Soviet-built T-55 tanks line up, ready for an offensive against the Taliban in Takhar province, some 15 km (9 miles) from the Tajik-Afghan border in Afghanistan. The last Soviet tanks withdrew from Afghanistan 30-years ago, with the anniversary marked Friday Feb. 15, 2019, but Moscow’s view of the war has changed radically, now emerging from the bloody quagmire of combat as an influential power broker in Afghanistan. (AP Photo/Rustam Nazari, FILE)Последняя война империи
Душманы, шурави и цинковые гробы: 40 лет назад советские войска вошли в Афганистан
Россия обвинила генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
«По-настоящему пугает»
Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
Администрация Трампа испугалась сближения России и Турции из-за санкций США
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
Шведских школьников заставили молиться в ходе «ролевой игры» по исламу
Все материалы
Бывший СССР
Грузинская оппозиция отвергла переговоры с Россией в «нормандском формате»
Никол ПашинянБархатные полумеры
Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
В Припяти впервые после Чернобыльской аварии установили новогоднюю елку
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Эстония пригрозила изоляцией Крыма из-за запуска поездов по мосту
Все материалы
Экономика
Украина осталась без российского света
Возврат к истокам
Из России бегут лучшие кадры. Государство нашло способ их остановить
Кудрин назвал требования для развития России
Обошлось
Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
Составлен календарь вымирания профессий
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин расстрелял жену на улице и покончил с собой
Без права на свободу
Как живут самые опасные заключенные в России
Задушившей младенца российской матери вынесли приговор
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Все материалы
Наука и техника
В США сравнили АК-47 и М-16
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Найден способ разогнать компьютеры до «скорости света»
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
Huawei придумала способ обхода санкций США
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
Предсказана катастрофическая жара в крупных городах мира
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов сыграл в футбол с безногим мальчиком
Месть бывших
«Челси» наказал своего прежнего наставника Моуринью, а «Сити» разобрался с «Лестером» — главное в туре АПЛ
Будущее российских фигуристок посчитали безнадежным
Дарио Сильва«Врачи не могли решить, кто сообщит семье о моей смерти»
Карьера в АПЛ, болезнь отца и страшная авария: история форварда сборной Уругвая Дарио Сильвы
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Александра Трусова«Им аплодирует весь мир»
Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
Российское правительство даст чемпионам мира больше денег
Все материалы
Культура
Актер из «Ведьмака» рассказал об изнурительной диете ради обнаженных сцен
Гей, славяне
Чернокожие эльфы и магические оргии в главном фэнтези сезона: стоит ли смотреть «Ведьмака»
Умер писатель Владимир Бушин
Смотрите это немедленно
На этих фильмах выросло целое поколение: 50 лучших картин десятилетия
Опубликован список кинозвезд с самыми высокими гонорарами
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки»
Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
Рэпера Bvlly застрелили в 24 года
Все материалы
Интернет и СМИ
Переписки мужа Гузеевой с женщинами поставили семью на грань развода
Война на два фронта
 
Россиянин приготовил оливье в бетономешалке
Призраки уходящих эпох
Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира
Немецкое СМИ рассказало о репетиции войны между Россией и НАТО
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
Директор детсада объяснил ссылку на сайт проституток на странице учреждения
Все материалы
Ценности
Дети принца Уильяма появились на рождественской службе и восхитили фанатов
Любовь и тюль
Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Куртка Майкла Джексона по цене квартиры в Москве досталась шестилетнему ребенку
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Дженнифер Лопес показала тело и удивила поклонников
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Дочь Синди Кроуфорд сфотографировала себя в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Появились снимки внутреннего убранства первого поезда в Крым
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Отец бросился спасать тонущую дочь и погиб накануне Рождества
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Российские пенсионерки похулиганили в самолете и сорвали рейс
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Решена проблема пассажиров верхних полок в российских поездах
Все материалы
Из жизни
Хирурги заставили пациента заплатить крупную сумму во время операции
Хо Ван Ланг«Он ел летучих мышей, как оливки»
Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
Незнакомец оплатил покупки забывшей пин-код женщины
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Конюх попытался спасти жеребенка из реки и погиб
Все материалы
Смотрим, как собирают старые и новые Aston Martin
Гостим на двух заводах британской марки, где осовременнивают «классику» и выпускают новые суперкары
Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео
Семь примеров того, кто, зачем и куда транспортирует многотонные сверхгабаритные грузы
Mercedes-Benz GLB
Тест компактного семиместного кроссовера Mercedes-Benz
Лучшие двигатели года
Рядные «шестёрки», корейский турбомотор и смол-блок Chevrolet
К 2020 году Hyundai подготовила для России четыре новинки
Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada в 2020 году
Новый Chery Tiggo 7 получил приставку Pro
Все материалы
Дом
Мошенник попытался отобрать квартиру ветерана в Москве
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Раскрыта средняя этажность зданий по программе реновации в Москве
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Россиянку оштрафовали за оскорбление соседа по коммуналке
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Составлен список исчезнувших в 2019 году памятников архитектуры
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Московским компаниям дадут денег на развитие экспорта
Совет Федерации одобрил увеличение МРОТ
Российский регион запросил еще денег на расселение граждан
Все материалы