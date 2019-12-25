Нурмагомедов сыграл в футбол с безногим мальчиком

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сыграл в футбол с 11-летним Али Турганбековым, родившимся без ног. Видео появилось в Instagram-аккаунте мальчика.

Нурмагомедов встретился с Турганбековым во время посещения Казахстана. После игры в футбол мальчик подарил бойцу мяч с автографами футболистов французского ПСЖ, а спортсмен преподнес казахстанцу iPhone.

Ранее 25 декабря издание MMA Fighting поставило Нурмагомедова на второе место в рейтинге лучших бойцов смешанного стиля в период с 2010 по 2019 год. Россиянин уступает только американцу Джон Джонсу, который удерживает чемпионский титул в полутяжелой весовой категории.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 18 апреля россиянину предстоит третья защита титула. Его соперником станет американец Тони Фергюсон.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!