Боец UFC захотел побить друга Нурмагомедова на глазах у россиянина

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Ли признался, что рассчитывает на участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 апреля 2020, который возглавит поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Об этом он рассказал в интервью журналистке Хелен Ли.

Ли намерен провести бой с Исламом Махачевым — другом и партнером Нурмагомедова по тренировкам. «Я хочу побить дружка Хабиба на его глазах», — заявил Ли.

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В октябре 27-летний Ли говорил, что его целью является поединок против Нурмагомедова. Тогда же он признал, что для Фергюсона бой с 31-летним россиянином будет тяжелым испытанием.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова откладывался четырежды. В последний раз это произошло в апреле 2018-го. Тогда из-за травмы американец снялся с турнира UFC. Его заменил Эл Яквинта, которого Нурмагомедов победил судейским решением и впервые в карьере завладел поясом UFC в легком весе.

Ли — бывший претендент на чемпионский пояс UFC. На его счету 18 побед и пять поражений.

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