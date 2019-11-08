Друг Нурмагомедова рассказал о реакции бойца на оскорбления Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев рассказал, как его напарник Хабиб Нурмагомедов относится к оскорблениям от ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит RT.

Махачев заявил, что Нурмагомедов не обращает внимания на выпады ирландца, понимая, что уже одержал над ним победу. «Хабиб гораздо проще относится к словам Конора. Вспоминая их пресс-конференции перед боем, думаю, что на месте Нурмагомедова мог бы не сдержаться», — добавил он.

24 октября Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним в России. «Дагестанцы — бегут и боятся, мы это знаем. Это видим и в Хабибе. Это в его природе», — сказал он. До этого ирландец также неоднократно оскорблял россиянина.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения в ММА. Последний раз ирландец выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда он уступил Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

Махачев одержал 18 побед и потерпел одно поражение в MMA. Он является учеником отца Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова и поддерживает дружеские отношения с дагестанцем.

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