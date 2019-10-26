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Макгрегор объяснил свою неприязнь к дагестанцам

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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор объяснил, почему испытывает неприязнь к дагестанцам. Его слова приводит Fight Time.

Макгрегор заявил, что дагестанцам не следовало продавать в супермаркетах курицу с его лицом. «Я прямо здесь, в этой стране. Так кто теперь курица? Нельзя сделать такое и не получить ответ. Все просто», — отметил он.

25 октября несколько десятков дагестанцев осадили отель «Ритц-Карлтон», ожидая выхода Макгрегора. Собравшиеся объяснили, что приехали в центр Москвы после оскорбительного заявления ирландца о дагестанцах.

Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. «Дагестанцы — бегут и боятся, мы это знаем. Это видим и в Хабибе. Это в его природе», — сказал он.

Последний раз спортсмен дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате в октябре 2018-го, когда проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в легком весе.

В апреле прошлого года журналист Карим Зидан рассказал, что в магазинах Дагестана появилась замороженная курица под названием «Конор Макгрегор».

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