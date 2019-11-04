Высмеявший Нурмагомедова боец UFC согласился на бой с другом россиянина

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Ли заявил, что готов встретиться в октагоне с россиянином Исламом Махачевым. Об этом он рассказал RT.

Ли признался, что рассчитывает провести поединок в России. Махачев уже отреагировал на слова 27-летнего американца. Россиянин заявил, что готов драться с Ли на любой арене.

На турнире UFC 244 Ли отметился победой нокаутом над Грегором Гиллеспи. В главном бою вечера американец Хорхе Масвидаль победил соотечественника Нэйта Диаса. Врач запретил возобновление поединка из-за рассечения у Диаса.

Ли неоднократно заявлял о том, что его целью является поединок против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 2 ноября он нелестно отозвался о видео, где россиянин тренируется, преодолевая течение горной реки.

Махачев одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Он также является учеником отца Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова и поддерживает дружеские отношения с чемпионом.

Рекорд Ли: 18 побед и пять поражений. Он был претендентом на пояс чемпиона UFC в легком весе, но не смог завоевать титул, уступив американцу Тони Фергюсону.

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