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Друг Нурмагомедова описал конец карьеры бойца

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Ислам Махачев

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев предположил, что Хабибу Нурмагомедову осталось провести два поединка до окончания карьеры. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Махачева, один из последних боев Нурмагомедов проведет в России. Сейчас спортсмен ведет переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). «UFC, наверное, озвучит какую-то сумму для организаторов. Если они потянут, то бой в России состоится», — предположил Махачев.

Также боец отметил, что Нурмагомедову необходимо уйти вовремя, чтобы «никто не увидел его поражения». «У организма тоже есть свой ресурс», — отметил Махачев.

Сам Нурмагомедов в сентябре говорил, что вероятность проведения боя с его участием в России составляет 80 процентов. На данный момент спортсмен ни разу не проводил поединков на родине.

Свой последний бой спортсмен провел в Абу-Даби. Он защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Россиянин в третьем раунде заставил соперника сдаться. Всего на его счету 28 побед в 28 боях.

Махачев со школы дружит с Нурмагомедовым, вместе с ним он начал заниматься единоборствами. Он является одним из учеников Абдулманапа Нурмагомедова (отца и тренера Хабиба Нурмагомедова).

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