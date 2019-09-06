Друг Нурмагомедова захотел заработать легких денег на Макгрегоре

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев выразил готовность провести бой с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит RT.

Махачев заявил, что не отказался бы от поединка в случае предложения со стороны руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Кто откажется от возможности заработать легкие деньги?! Если человек не умеет бороться, то бой с ним по определению легкий для меня», — отметил он.

7 сентября россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Дастина Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби за титул чемпиона в легком весе. Махачев на этом же турнире выступит против бразильца Дави Рамоса. На счету 27-летнего россиянина 17 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Махачев со школы дружит с Нурмагомедовым, вместе с ним он начал заниматься единоборствами.

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