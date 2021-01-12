Глава UFC назвал желаемое количество боев для Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу ESPN назвал желаемое количество боев для россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Уайт заявил, что уважает решение Нурмагомедова об окончании карьеры, однако считает, что Хабибу нужно выйти в октагон еще десять раз. «Хочу этого как фанат ММА. Мне всегда нужны лучшие бойцы. Потеря отца для Хабиба — очень большой удар. Они делали все вместе, а отец хотел, чтобы у сына был рекорд 30-0», — добавил глава UFC.

11 января Уайт назвал правильного соперника для последнего поединка Нурмагомедова в том случае, если спортсмен вернется к выступлениям. Он признал, что россиянина следовало бы столкнуть в октагоне с ирландцем Конором Макгрегором.

Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе. Он заявил, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру.

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