Глава UFC захотел второго боя Макгрегора и Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признался, что все еще рассчитывает на проведение поединка между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал в эфире подкаста Shout!.

Уайт напомнил, что проведет встречу с 32-летним россиянином перед турниром UFC 257, который пройдет в январе в Абу-Даби. Американец хочет, чтобы российский боец вернулся к выступлениям.

«В идеальном мире, если Конор выиграет, я хотел бы увидеть их второй бой с Нурмагомедовым. Именно в этом поединке есть смысл», — заявил он.

О предстоящей встрече уже высказывались и Уайт, и сам Нурмагомедов. UFC 257 пройдет на «бойцовском острове» Яс 23 января. Поединок Макгрегора и американца Дастина Порье возглавит ивент. А в андеркарде дебютирует двоюродный брат Нурмагомедова Умар Нурмагомедов. Его оппонентом станет представитель Казахстана Сергей Морозов.

В октябре Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Спортсмен объявил об уходе из MMA после триумфа. На счету россиянина — 29 побед.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



