Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов оценил возможность возвращения в спорт. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Нурмагомедова, у него нет планов возобновить карьеру. «Мое мнение: если ты завершаешь карьеру, то завершай», — заявил россиянин.

Боец отметил, что, даже в случае поражения от американца Джастина Гейджи, скорее всего, ушел бы из спорта. Он подчеркнул, что не думал о том, что может проиграть.

Также Нурмагомедов объяснил желание встретиться с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Он рассказал, что после покупки промоушена Eagle Fighting Championship (EFC) рассчитывает на сотрудничество с платформой UFC Fight Pass.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.