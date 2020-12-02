Стало известно о клятве Нурмагомедова на могиле отца

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра рассказал, что ему известно о клятве россиянина Хабиба Нурмагомедова на могиле его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Его слова приводит Middleeasy.

«Человек сказал, что завершил карьеру. Мне говорили, что он на могиле отца поклялся больше не драться», — заметил Оливейра. Боец подчеркнул, что не верит в возвращение Нурмагомедова в спорт. «Если бы Хабиб возобновил карьеру, то пошел бы против своего слова и собственного отца. Это конец», — заключил он.

26 ноября американский тренер Хавьер Мендес намекнул на возвращение Нурмагомедова к выступлениям. Он напомнил, что 32-летний россиянин все еще сдает допинг-тесты.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере. Решение уйти из спорта он объяснил желанием проводить больше времени с матерью, которая не хочет, чтобы он дрался без наблюдения отца.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Он был тренером Хабиба, а также других действующих бойцов UFC — Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.