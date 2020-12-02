Нурмагомедов объяснил желание встретиться с главой UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов объяснил желание встретиться с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нурмагомедов рассказал, что после покупки промоушена Eagle Fighting Championship (EFC) рассчитывает на сотрудничество с платформой UFC Fight Pass, которая транслирует поединки. Кроме того, Нурмагомедов считает, что в будущем, возможно, удастся помогать молодым бойцам из EFC переходить в американский промоушен, потому что для любого бойца это цель номер один.

Россиянин добавил, что старается быть реалистом и понимает, что превзойти UFC по популярности быстро не удастся. «EFC нужно лет десять, если будем идти семимильными шагами», — заключил он.

Ранее 2 декабря бразильский боец ММА Чарльз Оливейра рассказал, что ему известно о клятве Нурмагомедова на могиле его отца. Боец подчеркнул, что не верит в возвращение Нурмагомедова в спорт.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.