Нурмагомедов поборется за включение MMA в программу Олимпийских игр

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов намерен побороться за включение его вида спорта в программу Олимпийских игр. Об этом он рассказал в беседе со «Sputnik Узбекистан».

32-летний россиянин проведет встречу с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. По словам Нурмагомедова, у болельщиков есть шанс увидеть соревнования по MMA уже на Играх 2028 года.

«Единственная проблема — жестокость нашего вида спорта. На Играх это не приветствуется», — отметил Нурмагомедов. При этом он подчеркнул, что сами соревнования представляют интерес и для спонсоров, и для телевидения, что является положительным фактором.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В октябре он объявил о завершении карьеры. Россиянин сделал это после победы над американцем Джастином Гейджи. На данный момент в его активе 29 побед. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Ему удалось трижды защитить пояс.