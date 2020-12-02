Нурмагомедов допустил бой-реванш с Макгрегором и назвал условие его проведения

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов допустил возможность боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором и назвал условие его проведения. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нурмагомедов заявил, что у него нет спортивного интереса к проведению повторного поединка. «Если деньги мне дадут, около 100 миллионов долларов — вот это уже проблема», — заметил он.

Также Нурмагомедов выбрал бойца, который может стать следующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. По мнению россиянина, большие шансы имеет американец Дастин Порье.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил титул чемпиона организации в легком весе в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгрегор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

В активе Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, из них он выиграл в 22, в четырех — проиграл. Он бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.