Глава UFC назвал правильного соперника для последнего боя Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал правильного соперника для последнего поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова в том случае, если спортсмен вернется к выступлениям. Его слова передает ESPN.

Рассуждая о возможном возвращении Нурмагомедова в смешанные единоборства (MMA), Уайт признал, что россиянина следовало бы столкнуть в октагоне именно с Конором Макгрегором. «Многие по-разному относятся к Конору. Он не просто один из лучших на планете сегодня, он один из лучших бойцов в истории спорта. И сейчас он готов как никогда. Если он покажет себя в поединке с Дастином Порье, как его потом не бросить на бой с Хабибом?» — убежден он.

Поединок Макгрегора и Порье возглавит турнир UFC 257, который пройдет 24 января на бойцовском острове Яс. Кроме того, Уайт анонсировал переговоры с Нурмагомедовым о возможном возобновлении карьеры. Россиянин также прибудет на турнир: в ходе ивента дебютирует его двоюродный брат Умар Нурмагомедов.

Нурмагомедов и Макгрегор возглавили турнир UFC 229 осенью 2018-го. Тогда россиянин досрочно завершил бой, удержав пояс чемпиона UFC в легком весе.