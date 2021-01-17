Менеджер Нурмагомедова обратился к бойцам после выступления главы UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в Twitter обратился к бойцам после выступления президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта.

Абдель-Азиз посоветовал бойцам действовать и показать россиянину все, на что они способны. Он посчитал, что это поможет вернуть Нурмагомедова в октагон.

16 января глава UFC выступил с обращением относительно будущего российского бойца. По его словам, Нурмагомедов может вернуться, если спортсмены на турнире UFC 257 покажут выдающиеся результаты и вызовут у него желание вернуться.

При этом Нурмагомедов не освободил чемпионский пояс. Ни один из вышеуказанных боев турнира UFC 257, который пройдет 24 января, не будет титульным.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года. Он сообщил об этом после победы над американцем Джастином Гейджи.

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