Макгрегор заявил о наличии ответа для уничтожения Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о наличии ответа для уничтожения россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит MMAJunkie.

Макгрегор посчитал, что Нурмагомедов боится драться с ним, поэтому и решил завершить спортивную карьеру. Он назвал действия россиянина нелепыми, так как впереди его ждал список великих сражений. «Он все испортил. Его решение просто абсурдно. Но у меня есть ответ, чтобы уничтожить этого человека», — добавил спортсмен.

15 января глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт показал видео встречи с Нурмагомедовым. Функционер заявил о желании уговорить россиянина еще на один бой, чтобы тот добился 30 побед в октагоне.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября. Он объявил об этом после победы над американцем Джастином Гейджи и защиты титула чемпиона UFC в легком весе.

Одну из защит Нурмагомедов проводил против Макгрегора в октябре 2018-го. Тогда он одержал победу болевым приемом. После поединка в октагоне и за его пределами вспыхнула массовая драка. В результате бойцы получили временную дисквалификацию и штрафы.

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