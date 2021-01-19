Тренер Нурмагомедова назвал условие для возвращения бойца

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, назвал условие для его возвращения в спорт. Его слова приводит RT.

Мендес заявил, что Нурмагомедов возобновит карьеру только при условии получения разрешения от матери. Он отметил, что россиянин ни при каких обстоятельствах не пойдет против ее мнения. «Он говорил: "Я дал маме обещание". Зная его замечательный характер, если он решит вернуться, увидев достойного соперника, сначала он спросит у нее», — подытожил тренер.

18 января президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что запланировал новую встречу с Нурмагомедовым. Он собирается побеседовать с 32-летним бойцом в Лас-Вегасе. До этого глава UFC заявил, что россиянин может вернуться, если участники турнира UFC 257 покажут выдающиеся результаты и вызовут у него желание вновь драться.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гейджи. Решение уйти из спорта он объяснил желанием проводить больше времени с матерью, которая не хочет, чтобы он дрался без наблюдения отца.