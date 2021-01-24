Глава UFC озвучил позицию Нурмагомедова о возвращении

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт озвучил позицию россиянина Хабиба Нурмагомедова относительно его возможного возвращения в смешанные единоборства (MMA). Слова спортсмена он передал в ходе пресс-конференции после турнира UFC 257.

Уайт раскрыл детали встречи с 32-летним россиянином, которая состоялась в Абу-Даби. По словам главы UFC, Нурмагомедов заявил, что считает себя сильнее всех потенциальных соперников «на несколько уровней». «Звучит это все не очень хорошо», — отметил Уайт, говоря о шансах на успех в переговорах с Нурмагомедовым о возвращении. Ранее глава промоушена говорил о планах снова поговорить с чемпионом в Лас-Вегасе.

Ранее 24 января Макгрегор уступил Дастину Порье на UFC 257. Оба бойца, а также еще один участник турнира Майкл Чендлер назывались потенциальными соперниками Нурмагомедова в том случае, если боец вернется к выступлениям.

Нурмагомедов объявил об уходе из MMA после победы над Джастином Гейджи осенью 2020-го. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках.