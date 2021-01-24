Макгрегор прокомментировал поражение от Порье

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал поражение в поединке с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний Макгрегор признал, что неудача стала платой за редкие выступления. «Долгое время я не дрался. Больше года», — напомнил он. При этом ирландец подтвердил, что намерен активно выступать в 2021 году, несмотря на поражение.

Ранее 24 января Порье одолел Макгрегора в главном поединке UFC 257, который прошел в Абу-Даби. Американец нокаутировал ирландского спортсмена во втором раунде противостояния.

Для Макгрегора поражение стало пятым в карьере. Кроме того, он впервые проиграл нокаутом. В январе 2020-го он победил американца Дональда Серроне, завершив схватку за 40 секунд.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он стал первым бойцом, которому удалось этого достичь. На его счету 22 победы и пять поражений в MMA.