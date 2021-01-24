Порье нокаутировал Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Противостояние Порье и Макгрегора стало главным на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Американец нокаутировал 32-летнего оппонента во втором раунде.

Согласно котировкам букмекеров Порье считался андердогом перед боем с Макгрегором. Первый поединок между ними состоялся в 2014 году. Тогда ирландец праздновал победу нокаутом в первом раунде.

Макгрегор потерпел пятое поражение в карьере. Ирландец становился чемпионом промоушена в двух весовых категориях. Бой с Порье стал для него первым после возобновления карьеры. Летом 2020-го ирландский спортсмен объявил об уходе из MMA.

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