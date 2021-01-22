Появилось видео битвы взглядов Макгрегора и Порье

В сети появилось видео битвы взглядов между ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

Оба спортсмена проявили дружелюбность в ходе встречи. Их поединок возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который пройдет 24 января.

💪 Championship weight for @TheNotoriousMMA!



The wait is nearly over for Conor McGregor's return to the Octagon!



Revenge or repeat?#UFC257 | Saturday | BT Sport Box Office pic.twitter.com/ZGKVm1YoA4 — UFC on BT Sport (@btsportufc) January 22, 2021

В последний раз Макгрегор дрался в январе 2020-го. Тогда ирландец за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Летом того же года Макгрегор объявил об уходе из MMA. Осенью он предложил провести выставочный бой Порье. Стороны пришли к соглашению. Однако руководство UFC сумело вернуть Макгрегора в промоушен и организовало поединок двух бойцов на официальном турнире.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.