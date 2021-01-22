Раскрыты гонорары Макгрегора и Порье за бой

Раскрыты гонорары ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье за бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает The Independent.

Макгрегор заработает пять миллионов долларов, Порье — один миллион. Кроме того, бойцы получат процент от продаж платных трансляций.

Ранее 22 января Константин Гнусарев, спарринг-партнер Макгрегора, удивился подготовке спортсмена к поединку с Порье. Он заявил, что ирландец стал серьезнее относиться к тренировочному процессу.

21 января Макгрегор рассказал о своем богатстве. Боец заявил, что он богаче президента UFC Дэйны Уайта.

Поединок Макгрегора и Порье возглавит турнир в Абу-Даби 24 января. На счету Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, из которых он выиграл в 22-х, в четырех — проиграл. Порье за карьеру победил в 26 боях, проиграл в шести, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.