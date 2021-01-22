Макгрегор рассказал о своем богатстве

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор на пресс-конференции перед турниром UFC 257 рассказал о своем богатстве.

Макгрегор заявил, что богаче президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. «Мне говорят, зачем ты дерешься? У тебя не должно быть мотивации, ты богаче, чем Уайт! Но деньги и пояса уходят», — добавил он. Спортсмен посчитал, что лучшие моменты должны попасть в историю.

В ноябре прошлого года The Sun подсчитал заработок ирландского бойца за карьеру в UFC. По информации издания, Макгрегор заработал более 15 миллионов долларов призовых без учета бонусов от ТВ и продаж платных трансляций.

Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, выиграл в 22, в четырех — проиграл. Он бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Ирландец трижды объявлял об уходе из спорта, но каждый раз менял решение. Следующим его соперником станет американец Дастин Порье.