Подсчитан заработок Макгрегора в UFC

Британские журналисты подсчитали заработок ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Данные приводит The Sun.

По информации издания, Макгрегор заработал более 15 миллионов долларов призовых без учета бонусов от ТВ и продаж платных трансляций. Больше всего ирландец получил за поединок с соотечественником Дональдом Серроне — пять миллионов долларов. По три миллиона руководство UFC заплатило спортсмену за бои против американца Нейта Диаса и россиянина Хабиба Нурмагомедов. Оставшаяся сумма приходится на остальные поединки.

2 ноября Макгрегор назвал самого сильного соперника в карьере. Ирландец заявил, что им стал американец Нейт Диас.

Конор Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, выиграл в 22, в четырех — проиграл. Он бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Ирландец трижды объявлял об уходе из спорта, но каждый раз менял решение. Следующим его соперником должен стать американец Дастин Порье.