Макгрегор назвал своего самого сильного соперника

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал американца Нейта Диаса самым сильным соперником в карьере. Соответствующий пост доступен в его Twitter.

Макгрегор, отвечая на вопрос подписчика о своем самом жестком сопернике, заявил, что Диас — «зомби Западного побережья».

Макгрегор и Диас встречались в октагоне дважды. В марте 2016 года, на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 196, Нэйт одержал досрочную победу. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.

Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, выиграл в 22-х, в четырех — проиграл. Он бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Диас провел 32 боя в ММА. Он одержал 20 побед и потерпел 12 поражений. Последний поединок он провел 2 ноября 2019 года, проиграв соотечественнику Хорхе Масвидалю.