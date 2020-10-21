Глава UFC раскрыл подробности второго боя Макгрегора и Порье

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал планирующийся поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Его слова передает BT Sport.

Уайт раскрыл подробности противостояния и подтвердил, что второй поединок между спортсменами пройдет в легком весе. «Я не поставлю такой бой в промежуточной весовой категории. В полусреднем весе он и вовсе теряет смысл. Никто из них не состоит в рейтинге в этом дивизионе», — заявил он.

Таким образом, победитель боя Порье и Макгрегора сможет рассчитывать на титульный поединок в легком весе. Действующий чемпион дивизиона — россиянин Хабиб Нурмагомедов. В субботу 24 октября ему предстоит защищать пояс против американца Джастина Гейджи.

Макгрегор вернулся в смешанные единоборства (MMA), согласившись на поединок с Порье. Сначала бойцы попытались организовать собственный благотворительный ивент, но позже согласились на условия UFC.

Первый поединок между ирландцем и американцем завершился победой Макгрегора. На турнире UFC в 2014 году он нокаутировал оппонента в первом раунде.