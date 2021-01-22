Спарринг-партнер Макгрегора удивился подготовке бойца к поединку с Порье

Константин Гнусарев, спарринг-партнер ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, удивился подготовке спортсмена к поединку с американцем Дастином Порье. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Гнусарев заявил, что Макгрегор стал серьезнее относиться к тренировочному процессу. «Я был в шоке, когда увидел его в первом лагере в Португалии. Я вижу, что Конор вышел на другой уровень. По моему мнению, это лучшая версия Макгрегора», — подчеркнул он.

Спарринг-партнер ирландца добавил, что теперь Макгрегор поставил дисциплину на первое место. «У нас тренировки утром и вечером, план всегда готовится заранее. Раньше такого не было», — заключил Гнусарев.

21 января Макгрегор рассказал о своем богатстве. Боец заявил, что он богаче президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта.

Макгрегор вернется к выступлениям в UFC 24 января. Его поединок с Порье возглавит турнир в Абу-Даби. Ирландец — бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях. Он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, выиграл 22 из них, четыре — проиграл.