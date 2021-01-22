Появилось видео со взвешивания Макгрегора и Порье перед боем

Появилось видео со взвешивания ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье перед боем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролики доступны в Twitter-аккаунте MMA Junkie.
Макгрегор показал на весах 155 фунтов (70,3 килограмма), Порье — 156 фунтов (70,7 килограмма). Оба бойца уложились в лимит легкого веса.
#UFC257 weigh-in results: Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) – (155) https://t.co/fJK4MN4EPj pic.twitter.com/lf0sMKUGyO— MMA Junkie (@MMAjunkie) January 22, 2021
#UFC257 weigh-in results: @DustinPoirier – (156) https://t.co/fJK4MN4EPj pic.twitter.com/E68rwjlQlC— MMA Junkie (@MMAjunkie) January 22, 2021
Ранее 22 января были раскрыты гонорары бойцов за поединок. Макгрегор заработает пять миллионов долларов, Порье — один миллион. Кроме того, спортсмены получат процент от продаж платных трансляций.
Поединок Макгрегора и Порье возглавит турнир в Абу-Даби 24 января. На счету Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, из которых он выиграл в 22, в четырех — проиграл. Порье за карьеру победил в 26 боях, проиграл в шести, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.